Первый тренер Сафонова заявил, что у Матвея нет шансов стать основным вратарем «ПСЖ»

Первый тренер Сафонова Чистяков: Матвею нужно уйти в аренду из «ПСЖ»

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, заявил, что голкиперу нужно уйти в аренду в другой клуб, передает »Чемпионат».

«Если Доннарумма остается в «ПСЖ» еще минимум на год, Сафонову нужно уходить в аренду. Это оптимальный вариант для Матвея. Пока у Сафонова нет шансов конкурировать с Доннаруммой», — сказал Чистяков.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика итальянца Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

Ранее Юрий Семин объяснил, почему Сафонов не играет в стартовом составе «ПСЖ».