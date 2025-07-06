Семин объяснил, почему Сафонов не играет в стартовом составе «ПСЖ»

Российский тренер Юрий Семин заявил, что Матвей Сафонов не играет в стартовом составе французского «ПСЖ» из-за того, что Джанлуиджи Доннарумма сильнее россиянина по всем параметрам, передает «Чемпионат».

«Доннарумма сильнее Сафонова по всем параметрам, это объективно. Разве топ-тренер будет ставить игрока, который хуже? Конечно, нет», — сказал Семин.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика итальянца Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

Ранее Сафонову дали совет, в какие чемпионаты стоит перейти из «ПСЖ».