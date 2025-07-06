ЦСКА на матче с ОФК выпустил на замену 14-летнего болельщика с ДЦП Бейсенбаева

Московский ЦСКА выпустил на замену 14-летнего болельщика с ДЦП Дияра Бейсенбаева во время матча «Братского кубка» против белградского ОФК.

Бейсенбаев появился на поле на 90-й минуте. После матча он поднял над головой трофей за победу в турнире.

Дияр играет за команду ЦСКА для детей с ДЦП. В составе красно-синих он выиграл несколько медалей.

«Братский кубок» — товарищеский турнир, в котором, помимо ЦСКА и ОФК принимали участие московское «Динамо» и белградский «Партизан». Он завершился 5 июля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее ЦСКА обыграл ОФК в «Братском кубке».