ЦСКА обыграл «ОФК Белград» в «Братском кубке»

Московский ЦСКА обыграл сербский «ОФК Белград» в матче «Братского кубка».

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:2.

В начале матча дублем отметился Игорь Дивеев — он забил на 6-й и 22-й минутах. На 25-й минуте отличился Тамерлан Мусаев, на 57-й — Кирилл Глебов. В составе сербов на 70-й минуте гол забил Урош Кабич, а на 89-й — Милош Пантович (с пенальти).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Братский кубок» — товарищеский турнир, в котором, помимо ЦСКА и «ОФК Белград» принимают участие московский «Динамо» и сербский «Партизан». Он завершится 5 июля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Динамо» сравнили по уровню с топ-клубами европейского чемпионата.