Экс-вратарь «Ростова» оценил назначение Карпина на пост тренера «Динамо»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо», назвав наставника фанатом своего дела, передает «Чемпионат».

«Я знаю Валерия Георгиевича достаточно хорошо, как мне кажется, как человека, который любит свою работу и не может без нее. Он фанат своего дела. Пока глаза горят, он будет работать», — сказал Песьяков.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее в «Динамо» рассказали, есть ли у команды чемпионские амбиции.