В «Динамо» рассказали, есть ли у команды чемпионские амбиции

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев заявил, что у команды есть чемпионские амбиции, передает «Советский спорт».

«Мы всегда ставим перед собой самые высокие задачи. Претендентов на чемпионство много, и желающих много. Все проделывают определенную работу, стараясь решить поставленные цели. У нас они тоже есть», — сказал Лунев.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

Ранее «Динамо» обыграло белградской «Партизан» в матче «Братского кубка».