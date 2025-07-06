Жена Смолова заявила, что пострадавшие в драке мужчины месяц вымогали у него деньги

Жена футболиста «Краснодара» Федора Смолова Карина Истомина в своем Telegram-канале рассказала о том, что пострадавшие в драке в «Кофемании» мужчины угрожали месяц вымогали у него деньги.

«Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. В дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше, поэтому мы отказались от сомнительных условий. Они шантажировали нас на протяжении месяца, угрожали. Когда мы отказались платить, видео 'слили' в интернет», — написала Истомина.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее Смолов подал заявление о вымогательстве и мошенничестве.