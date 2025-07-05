Российский футболист пожелал Смолову не повторить путь Мамаева и Кокорина

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков пожелал хорошего и мирного завершения конфликта в «Кофемании». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Ежедневно у людей случаются такие ситуации. Просто, когда обычный человек попадает в это, никто об этом не говорит. Хочется Федору пожелать, чтобы вся эта ситуация закончилась хорошо, тихо и мирно. Без каких-либо разбирательств, которые были у Мамаева и Кокорина», — заявил Дьяков.

Потасовка случилась 28 мая 2025 года в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

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