Адвокат рассказал, как Смолов может уйти от уголовной ответственности за побои

Адвокат Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему очень вероятно, что Федор Смолов избежит уголовной ответственности за драку в «Кофемании» на Никитской, видеозапись которой была распространена в сети.

«Сейчас ситуация очень громкая, все шумно, и футболист может уйти от ответственности. Дело в том, что уголовные дела о причинении вреда здоровью, что касается побоев, статья 116, про которую я говорил, статья 115 (причинение легкого вреда здоровью) статья 112 (средней тяжести причинения вреда здоровью). Некоторые статьи из вышеперечисленных являются делами частного характера, то есть возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего, или частно-публичного характера, также возбуждаются по заявлению потерпевшего. Поэтому сейчас футболист может легко уйти от уголовной ответственности, если грамотно применит тактику защиты, именно связанную с фактом вымогательства. То есть той стороне, которая вымогала деньги, а вымогательство, я так понимаю, было, не нужно уголовное дело, так же как не нужно оно футболисту. Поэтому сейчас стороны смогут, на мой взгляд, прийти к пониманию, при грамотной защите, плюс еще некоторые юридические действия, и он сможет уйти от ответственности», — считает Калинов.

Стало известно, что Смолов извинился перед потерпевшими и перевел им миллион рублей, а также был готов перевести еще большую сумму, однако у него потребовали 20 миллионов, чтобы видео с ударами футболиста не было распространено, от чего он отказался.

Ранее Павел Мамаев поддержал Смолова после драки в «Кофемании».