Мамаев поддержал Смолова после драки в «Кофемании»

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поддержал Федора Смолова, который устроил потасовку в «Кофемании», передает Sport24.

«Да, в определенный момент Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. Смолов рассказал мне, что принес извинения людям, с которыми произошел инцидент. Также Федя подвергся шантажу», — сказал Мамаев.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее в полиции рассказали, заведено ли на Смолова дело по факту драки в кафе.