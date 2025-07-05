Стало известно, почему Роналду не приехал на похороны футболиста «Ливерпуля»

A Bola: Роналду не приехал на похороны Жоты, чтобы не создавать шумиху в СМИ

Звездный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не приехал на похороны партнера по сборной Диогу Жоты из-за нежелания создавать шумиху в СМИ. Об этом сообщает A Bola.

Источник утверждает, что Роналду связывался с семьей погибшего футболиста, однако посчитал, что его присутствие доставит родственникам неудобства.

3 июля Роналду выразил соболезнования в связи со смертью Жоты.

«Только что мы были вместе в сборной, только что ты сыграл свадьбу. Выражаю свои соболезнования твоей жене и детям — я знаю, ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — написал Роналду.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее «Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу гибели Диогу Жоты.