Криштиану Роналду отреагировал на гибель своего партнера по сборной Португалии Жоты

Роналду о гибели футболиста Жоты: ты всегда будешь с ними

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал в своих соцсетях на новость о гибели своего партнера по сборной Диогу Жоты, выразив соболезнования семье футболиста.

Также в ДТП погиб брат Жоты Андре.

«Только что мы были вместе в сборной, только что ты сыграл свадьбу. Выражаю свои соболезнования твоей жене и детям – я знаю, ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — написал Роналду.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее «Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу гибели Диогу Жоты.