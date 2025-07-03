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«Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу гибели Диогу Жоты

«Ливерпуль» о гибели Жоты: клуб потрясен трагическим известием
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Paul Terry/IMAGO/Global Look Press

Английский «Ливерпуль» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу гибели в автокатастрофе игрока команды Диогу Жоты, отметив, что в коллективе все потрясены.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» потрясен трагическим известием о гибели Диогу Жоты. В настоящее время футбольный клуб «Ливерпуль» не будет давать никаких дополнительных комментариев», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападавшему было 28 лет.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее Федерация футбола Португалии сделала заявление в связи с гибелью Диогу Жоты.

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