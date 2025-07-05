В полиции рассказали, заведено ли на Смолова дело по факту драки в кафе

Полиция не стала заводить дело после конфликта в кафе с футболистом Смоловым

Полиция Москвы не стала возбуждать уголовное дело по факту драки в кафе, где бывший футболист сборной России Федор Смолов ударил мужчину, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В ГУ МВД России отметили, что было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и сбора всех необходимых документов.

«Проведение проверки продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом. Проводится проверка по факту о якобы имевшем место факте вымогательства у одного из участников конфликта», — добавили в главке.

Потасовка случилась 28 мая 2025 года в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее стало известно, какую сумму вымогали у Смолова после драки в «Кофемании».