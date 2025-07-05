Стало известно, какую сумму вымогали у Смолова после драки в «Кофемании»

После драки в «Кофемании», которая произошла 28 мая 2025 года, у футболиста Федора Смолова вымогали 20 млн рублей, чтобы видео не попало в интернет, сообщает Sport Baza.

В середине июня знакомым Смолова стали присылать это видео с просьбой передать его футболисту, угрожая опубликовать запись в интернете. Сначала неизвестные требовали от Смолова заплатить 1 млн рублей, затем сумма возросла до 3 млн рублей. Позже вымогатели стали требовать 20 млн рублей. На этом этапе Смолов понял, что любые переговоры бессмысленны.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее в «Кофемании» отказались давать комментарии о драке футболиста Смолова.