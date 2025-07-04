Тренер «Ливерпуля» рассказал о последнем разговоре с игроком, сгоревшим в ДТП

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот раскрыл подробности своего последнего разговора с футболистом команды Диогу Жотой, который попал в ДТП. Его слова приводит официальный сайт команды.

«Я поздравил Жоту с победой в Лиге наций и пожелал удачной свадьбы в последнем разговоре. Это было лето мечты для Диогу, а потому становится еще больнее от того, чем все закончилось», — заявил он.

ДТП произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

За несколько дней до ДТП Жота женился.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями. Всего футболист, игравший за «Ливерпуль» с 2020 года, провел за команду 182 матча, в которых записал на свой счет 65 забитых голов.

В 2025 году Жота в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций. Также он выиграл вместе с командой этот турнир в 2019 году.

Ранее «Ливерпуль» навсегда вывел из обращения номер Жоты.