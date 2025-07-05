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Член МОК: есть большие шансы, что россияне выступят на Олимпиаде

Член МОК Тарпищев: есть большие шансы на то, что россияне выступят на ОИ
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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил, что есть большие шансы на то, что россияне выступят на зимней Олимпиаде 2026 года, передает Sport24.

«Думаю, на сегодняшний день есть очень большие шансы, что мы будем участвовать в зимних Олимпийских играх, но в нейтральном статусе. Ведущие федерации разных видов спорта выступают за это», — сказал Тарпищев.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее Артемий Лебедев предложил нецензурно послать МОК.

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