Российский баскетболист будет играть за лучшую команду НБА

Российский баскетболист Виктор Лахин, играющий на позиции тяжелого форварда, попал в заявку клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» для участия в Летней лиге, сообщает официальный сайт команды.

В сезоне-2024/25 Лахин играл Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступая за команду «Клемсон Тайгерз». Клуб Лахина вылетел в пером раунде «Мартовского безумия», уступив «Макнис Стэйт» со счетом 67:69.

2 июля стало известно о том, что российский центровой Егор Дёмин будет использовать букву «ё» в своей фамилии на майке во время игры за «Бруклин Нетс». Об этом стало известно после того, как клуб провел презентацию баскетболистов.

Российский спортсмен получил номер 8, а на его майке будет написана фамилия «DЁMIN». Это первый раз в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), когда на майке спортсмена будет использована буква «ё».

Ранее 17-летний россиянин стал игроком мадридского «Реала».