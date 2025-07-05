Определился первый полуфиналист клубного чемпионата мира

Бразильский «Флуминенсе» стал первым полуфиналистом клубного чемпионата мира по футболу, обыграв в четвертьфинальном поединке саудовский «Аль-Хиляль».

Встреча завершилась со счетом 2:1. На 40-й минуте счет открыл игрок «Флуминенсе» Мартинелли. Маркос Леонардо на 51-й минуте счет сравнял.

Эркулес Перейра ду Насименту за 20 минут до конца матча забил решающий мяч в ворота «Аль-Хиляля».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В полуфинале «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Палмейрас» (Бразилия) — «Челси» (Англия). Этот матч состоится 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее футболисты «Аль-Хиляля» не смогли сдержать слез во время минуты молчания в память о Диогу Жоте.