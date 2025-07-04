Бывший футболист «Локомотива»: разрыв между Второй лигой и РПЛ сокращается

Бывший футболист московского «Локомотива», президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев, заявил, что разрыв между Второй лигой и Российской премьер-лигой (РПЛ) сокращается, передает Legalbet.

«Раньше был очень сильный разрыв между РПЛ и низшими дивизионами, сейчас он заметно сокращается. Футбол в регионах есть, и его любят. Болельщики тоже ходят, мы в этом направлении как раз работаем», — сказал Сычев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стала известна позиция Российского футбольного союза (РФС) по исключению московского «Торпедо» из РПЛ.