Один из лидеров «Спартака» оценил новость о том, что тренер команды подписал новый контракт

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин заявил, что его обрадовала новость о том, что главный тренер команды Алексей Жамнов подписал контракт с клубом до конца сезона-2027/28, передает Legalbet.

«Очень рад, что Жамнов остается в «Спартаке». Я с ним играю уже два года, у нас все хорошо. Поэтому очень рад, что он продлил контракт», — сказал Голдобин.

«Спартак» в сезоне-2024/25 дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. В решающей встрече серии с уфимским «Салаватом Юлаевым», которая состоялась на «Уфа-Арене», красно-белые уступили со счетом 2:3. «Салават» вышел вперед благодаря точному броску Шелдона Ремпала на 18-й минуте, а удвоил преимущество благодаря голу Владислава Ефремова на 35-й минуте. Иван Морозов на 40-й минуте обыграл одну шайбу, а Даниил Орлов на 51-й минуте сравнял счет. Победную шайбу для «Салавата» забросил, как и в прошлой игре, Алексей Василевский на 56-й минуте встречи.

Ранее в «Спартаке» подвели итоги сезона.