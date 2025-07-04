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Бразильский клуб объявил о переходе своего футболиста в «Зенит»

«Фламенго» объявил о переходе Жерсона в «Зенит»
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Paulo Ti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский «Фламенго» объявил в соцсетях о переходе своего центрального полузащитника Жерсона в петербургский «Зенит».

«Фламенго» расторг контракт с футболистом 4 июля, когда Жерсон подал заявление об одностороннем расторжении контракта, а «Зенит» перевел «Фламенго» €25 млн в качестве отступных.

Во «Фламенго» поблагодарили Жерсона за проведенное в команде время и пожелали удачи в «Зените».

Жерсон выступал в составе «Фламенго» на клубном чемпионате мира в США. «Фламенго» вышел в плей-офф турнира, где в 1/8 финала проиграл немецкой «Баварии». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу немецкого клуба.

Футболист уже сыграл за национальную сборную Бразилии после назначения ее главным тренером Карло Анчелотти, который пообещал следить за выступлениями 28-летнего полузащитника и в России.

Жерсон является воспитанником клуба «Флуминенсе». За пределами родины футболист выступал за итальянские «Рому» и «Фиорентину», а также за французский «Марсель».

Ранее была названа причина, по которой откладывался трансфер Жерсона в «Зенит».

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