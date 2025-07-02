Названа причина, по которой откладывается трансфер звездного бразильца в «Зенит»

Переход бразильского полузащитника «Фламенго» Жерсона в петербургский «Зенит» откладывается из-за санкций в отношении российских банков. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Пабло Руа.

По данным источника, из-за санкций «Фламенго» проявляет осторожность и ждет получения гарантий со стороны российского клуба. Только после этого сделка будет завершена.

Жерсон выступал в составе «Фламенго» на клубном чемпионате мира в США. «Фламенго» вышел в плей-офф турнира, где в 1/8 финала проиграл немецкой «Баварии». Если бразильский клуб уступит в этой встрече, Жерсон получит неделю отдыха, после чего должен будет прилететь в Санкт-Петербург и начать работать со своей новой командой.

Жерсон выступает в составе «Фламенго» с начала 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету гол и четыре результативные передачи в 25 встречах. Он уже сыграл за национальную сборную Бразилии после назначения ее главным тренером Карло Анчелотти, который пообещал следить за выступлениями 28-летнего полузащитника и в России.

Ранее переход игрока сборной Бразилии в «Зенит» оказался под угрозой срыва.