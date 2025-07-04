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Российский вратарь рассказал, почему отказался переходить в «Спартак»: посидеть я могу и с женой

Вратарь Беленов отказался переходить в «Спартак»: посидеть я могу и с женой
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РИА Новости

Российский вратарь Александр Беленов, выступающий сейчас за «Уфу», рассказал, что в 2024 году отказался от перехода в московский «Спартак», передает Sport24.

«Мне обозначили, что я буду третьим. Зачем туда идти, если я хочу играть? Посидеть я могу и дома с женой», — сказал Беленов.

Беленов играл за «Спартак» с 2010 по 2011 год. В составе красно-белых он провел один матч, пропустив два мяча.

В текущее межсезонье один из игроков уже покинул «Спартак» — клуб попрощался со своим воспитанником Михаилом Игнатовым. Кроме того, СМИ сообщают о возможном уходе Барко, за которого москвичи хотят получить € 20 млн, но пока покупатель не нашелся. 1 июля «Спартак» подписал контракт с форвардом Антоном Заболотным.

«Краснодар» завершил чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков. «Спартак» завершил сезон на четвертом месте, набрав 57 очков.

Ранее бывший владелец «Спартака» высмеял трансферную политику клуба.

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