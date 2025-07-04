Стало известно, кто может заменить в РПЛ один из московских клубов

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался о возможной замене московского «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметив, что москвичей может заменить «Оренбург», передает «Чемпионат».

«Есть четкая процедура в связи с исключением клуба из РПЛ? Если будет дисквалификация до начала сезона, преимущество имеет «Оренбург», так как он играл в РПЛ в прошлом сезоне. Если решение будет принято на исполкоме, возможно, даже «Урал» заменит «Торпедо», — сказал Измайлов.

19 июня стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. По информации СМИ, дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Согласно этой статье, в том случае, если их вина будет доказана, Соболеву и Скородумову грозит до семи лет тюремного заключения. Оба отправлены под арест.

Ранее стала известна позиция Российского футбольного союза (РФС) по исключению «Торпедо» из РПЛ.