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Известный футбольный агент обвинен в похищении, пытках и изнасиловании

Агент Барнетт предстал перед судом по обвинению в похищении и изнасиловании
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Adam Fradgley/Getty Images

Известный футбольный агент Джонатан Барнетт предстал перед американским судом по обвинению в похищении, пытках и изнасиловании. Об этом пишет издание The Guardian.

По информации источника, в гражданском иске указано, что Барнетт в 2017 году вывез из Австралии в Великобритании женщину, которую после этого на протяжении шести лет держал в качестве «секс-рабыни» и «пытал» ее. Отмечается, что он изнасиловал ее 39 раз, а также «неоднократно угрожал ее жизни и жизни ее несовершеннолетних детей».

В иске также выдвинуто обвинение против агентства, в котором ранее работал Барнетт. Указано, что в агентстве знали, что Барнетт удерживает у себя дома «секс-рабыню», а также способствовали ему в этом.

Сам Барнетт и агентство отрицают все обвинения.

«Утверждения, выдвинутые в [этой] жалобе против меня, не имеют под собой реальной основы и являются ложными. Мы будем решительно защищать этот иск в рамках соответствующей юридической процедуры. Я с нетерпением жду полного оправдания и оправдания», — сказал Барнетт в заявлении, сделанном через своих адвокатов.

Барнетту 75 лет, он ушел на пенсию в 2024 году. Одним из самых громких его рабочих дел стал переход Гарета Бэйла из лондонского «Тоттенхэма» в мадридский «Реал».

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