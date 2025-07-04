Дисквалифицированного за ставки Писарского призвали наказать более сурово

Российский тренер Александр Григорян, комментируя дело футболиста Владимира Писарского, признался, что не понимает игроков, которые занимаются ставками. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наказание минимально, очень лояльное. По сути дела, Писарскому достаточно год себя держать в тонусе и можно вернуться в большой футбол. <..>Тебе повезло зарабатывать, получая удовольствие. Когда ты начинаешь играть в такие игры, получи по полной программе. Я бы наказал гораздо более сурово», — заявил он.

Дело против Писарского было заведено из-за первого стыкового матча «Сочи» — «Пари НН» (1:2) за право участвовать в новом сезоне в Российской премьер-лиге. Футболист получил прямую красную карточку на 35-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды. До матча он перевел четыре миллиона рублей своему другу Олегу, который сделал суммарно 14 ставок на «Пари НН». Однако букмекерская контора выяснила, от кого были получены деньги, и вместо выигрыша обратилась в Российский футбольный союз.

3 июля футболист был отстранен по решению Российского футбольного союза (РФС). Три из четырех лет дисквалификации для Писарского по решению РФС будут условными.

Ранее в РФС разъяснили причину дисквалификации игрока, подозреваемого в ставке на себя.