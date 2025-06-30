Шарапова рассказала о необычном запросе в Google

Теннисистка Шарапова: загуглила, можно ли прийти в джинсовой одежде на Уимблдон

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала свой образ на предстоящий Уимблдон.

«Я загуглила, можно ли прийти в джинсовой одежде. Можно», — написала Шарапова.

На кадре спортсменка позирует в футболке с вырезом и джинсовой юбке.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Гилкса, с которым состоит в отношениях несколько лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Ранее легендарная теннисистка назвала трех россиянок, которым подходит Уимблдон.