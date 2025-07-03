В РФС разъяснили причину дисквалификации игрока, подозреваемого в ставке на себя

В РФС считают, что Писарский принял косвенное участие в ставках на себя

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) счел, что нападающий Владимир Писарский принял косвенное участие в процессе ставок на матч со своим участием. Его слова приводит официальный сайт организации.

«Исходя из материалов дела, комитет посчитал, что Владимир Писарский не проявил должной осмотрительности и принял косвенное участие в процессе ставок на футбольный матч в букмекерской конторе. Это запрещено российским законодательством, нормами ФИФА, УЕФА и РФС», — заявил Стукалов.

Комитет установил, что Писарский перевел деньги в день матча. Также он устно и письменно подтвердил, что знал, о том что друг собирается совершить ставку на матч «Сочи» — «Нижний Новгород». Часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Также Стукалов отметил, что комитет по этике не может прийти к достоверному выводу о наличии у Писарского противоправной цели и что при определении наказания были учтены признание футболиста в совершенной ошибке и его сотрудничество с комитетом.

Писарский прошел полиграф, который показал, что он не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды, однако в РФС не стали принимать это во внимание.

Ранее сообщалось, что «Зенит» убеждает футболиста перейти в «Спартак».