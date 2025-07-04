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Экс-игрок сборной Германии отстранен от игры за «Боруссию» из-за видео в нетрезвом виде

Гладбахская «Боруссия» отстранила игрока за видео из отпуска в нетрезвом виде
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Marco Steinbrenner/Defodi Images/Global Look Press

Менхенгладбахская «Боруссия» отстранила футболиста Флориана Нойхауса от работы с первой командой из-за видео из отпуска, на котором он запечатлен в нетрезвом состоянии. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

«Поведение и заявления Флориана Нойхауса наносят ущерб клубу, они неприемлемы. Он навредил клубу своими словами и глубоко разочаровал всех. Это несовместимо с ценностями клуба», — заявил генеральный директор команды Штефан Штегеман.

По информации немецких СМИ, в сети появилось видео, на котором запечатлено, как Нойхаус общается с болельщиками, находясь в нетрезвом состоянии. Игрок смеялся над своей зарплатой, которая составляет несколько миллионов евро. Также на записи слышно, как кто-то произносит фразу, что спортивный директор клуба Роланд Виркус является худшим менеджером в мире. Однако в этом моменте неясно, кто именно произнес эти слова — сам футболист или кто-то из фанатов.

Помимо отстранения футболист будет обязан выплатить клубу €100 тыс.

нойхаус, которому 28 лет, играет за «Боруссию» с 2018 года. За это время он провел 220 матчей, в которых записал на свой счет 26 оформленных голов.

Ранее бывший владелец «Спартака» высмеял трансферную политику клуба.

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