«Ливерпуль» навсегда вывел из обращения номер игрока, сгоревшего в ДТП

«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер, под которым играл португальский нападающий клуба Диогу Жота, попавший в автокатастрофу.

«Номер 20 будет по праву закреплен за Диогу Жотой за его вклад в чемпионство «Ливерпуля» в сезоне-2024/25 — 20-е в истории клуба», — говорится в сообщении «Ливерпуля».

ДТП произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями. Всего футболист, игравший за «Ливерпуль» с 2020 года, провел за команду 182 матча, в которых записал на свой счет 65 забитых голов.

В 2025 году Жота в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций. Также он выиграл вместе с командой этот турнир в 2019 году.

Ранее автогонщик объяснил причину ДТП, в которое попал Жота.