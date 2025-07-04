Клуб Малкина в НХЛ выразил соболезнования близким игрока «Ливерпуля»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» на своей странице в социальной сети X выразил соболезнования в связи с кончиной нападающего сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«Наши сердца с нашей семьей LFC», — указано в сообщении.

В составе «Питтсбурга» выступает российский нападающий Евгений Малкин.

ДТП произошло 3 июля в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями. Всего футболист, игравший за «Ливерпуль» с 2020 года, провел за команду 182 матча, в которых записал на свой счет 65 забитых голов.

В 2025 году Жота в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций.

Ранее автогонщик объяснил причину ДТП, в которое попал Жота.