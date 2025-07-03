Автогонщик объяснил причину ДТП, в котором погиб игрок «Ливерпуля»

Гонщик Горбачев считает, что у футболиста Жоты не было шансов избежать ДТП

Гонщик и автоинструктор Михаил Горбачев высказался про ДТП в котором погиб футболист английского «Ливерпуля» Диогу Жота, заявив, что лопнувшая шина могла стать фатальной для него, передает «Чемпионат» .

«Если у него нет основ спортивного вождения, то лопнувшая шина для него фатальна. Если навыки есть, фатальных последствий можно избежать, тут 50 на 50. Когда скорость автомобиля достигает 300 км/ч, тут сделать уже ничего невозможно», — сказал Горбачев.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский Панафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее петербургский «Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью Жоты.