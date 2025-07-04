На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-теннисист объяснил вылет большого количества фаворитов на старте Уимблдона

Чесноков о вылете игроков топ-10 на старте Уимблдона: стечение обстоятельств
true
true
true
close
Agn Foto/IPA Sport/Global Look Press

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков, который в своей карьере выиграл семь турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), назвал вылет игроков из топ-10 на старте Уимблдона стечением обстоятельств. Его слова приводит «Советский спорт».

«Первые матчи всегда непростые. Это стечение обстоятельств, так как все матчи получились разными. Возможно, некоторым стоило сыграть какой-то турнир в преддверии. Да и знаете, мало быть в хорошей форме. Иногда надо и какую-то халяву по сетке поймать», — заявил Чесноков.

Также экс-теннисист отметил, что некоторые выдали потрясающие матчи, например Бенджамин Бонзи против Даниила Медведева и Артур Риндеркнеш против Александра Зверева.

Уимблдон проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне. В первом круге соревнования покинули немец Александр Зверев (третья ракетка мира), итальянец Лоренцо Музетти (7), датчанин Хольгер Руне (8) и россиянин Даниил Медведев (9). У женщин на старте выбыли американки Кори Гауфф (2) и Джессика Пегула (3), китаянка Чжэн Циньвэнь (5) и Паула Бадоса из Испании (9).

Ранее российская теннисистка разгромила украинку на Уимблдоне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами