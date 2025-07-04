Экс-теннисист объяснил вылет большого количества фаворитов на старте Уимблдона

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков, который в своей карьере выиграл семь турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), назвал вылет игроков из топ-10 на старте Уимблдона стечением обстоятельств. Его слова приводит «Советский спорт».

«Первые матчи всегда непростые. Это стечение обстоятельств, так как все матчи получились разными. Возможно, некоторым стоило сыграть какой-то турнир в преддверии. Да и знаете, мало быть в хорошей форме. Иногда надо и какую-то халяву по сетке поймать», — заявил Чесноков.

Также экс-теннисист отметил, что некоторые выдали потрясающие матчи, например Бенджамин Бонзи против Даниила Медведева и Артур Риндеркнеш против Александра Зверева.

Уимблдон проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне. В первом круге соревнования покинули немец Александр Зверев (третья ракетка мира), итальянец Лоренцо Музетти (7), датчанин Хольгер Руне (8) и россиянин Даниил Медведев (9). У женщин на старте выбыли американки Кори Гауфф (2) и Джессика Пегула (3), китаянка Чжэн Циньвэнь (5) и Паула Бадоса из Испании (9).

Ранее российская теннисистка разгромила украинку на Уимблдоне.