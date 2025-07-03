Российская теннисистка разгромила украинку на Уимблдоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг Уимблдона, разгромив представительницу Украины Юлию Стародубцеву.

Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:1. В активе Самсоновой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из восьми. Стародубцева сделала одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и не заработала брейк-поинтов.

В следующем раунде Самсонова сыграет с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Дарья Касаткина (Австралия).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка сенсационно выиграла у пятой ракетки мира на Уимблдоне.