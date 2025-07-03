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Стало известно имя потенциального новичка клуба РПЛ из Албании

«Акрон» может подписать правого полузащитника из Албании Марку
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ФК «Акрон» Тольятти

Тольяттинский «Акрон» может усилиться защитником Альбионом Марку из Албании. По информации Legalbet, клуб ведет работу по подписанию футболиста, играющего на правом фланге обороны.

В данный момент Марку находится в статусе свободного агента, так как его контракт с венгерским «Дьором» истек 1 июля. До 2024 года, когда он перебрался в эту команду, он выступал на родине за «Динамо», «Лачи», «Партизани» и «Теуту», а также за хорватский «Локомотив». На счету защитника шесть забитых мячей и 17 результативных передач за 184 проведенных за карьеру встречи.

Сообщается, что агенты 24-летнего Марку позитивно оценивают вариант продолжения карьеры их клиента в чемпионате России. «Акрон» в сезоне-2024/25 дебютировал в Российской премьер-лиге и сразу занял девятое место, набрав 35 очков 30-ти турах. Команда Заурбека Тедеева сохранила на предстоящий чемпионат страны свою главную звезду — форварда-ветерана Артема Дзюбу.

Ранее первый тренер Сафонова призвал голкипера уйти из «ПСЖ».

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