Стало известно имя потенциального новичка клуба РПЛ из Албании

Тольяттинский «Акрон» может усилиться защитником Альбионом Марку из Албании. По информации Legalbet, клуб ведет работу по подписанию футболиста, играющего на правом фланге обороны.

В данный момент Марку находится в статусе свободного агента, так как его контракт с венгерским «Дьором» истек 1 июля. До 2024 года, когда он перебрался в эту команду, он выступал на родине за «Динамо», «Лачи», «Партизани» и «Теуту», а также за хорватский «Локомотив». На счету защитника шесть забитых мячей и 17 результативных передач за 184 проведенных за карьеру встречи.

Сообщается, что агенты 24-летнего Марку позитивно оценивают вариант продолжения карьеры их клиента в чемпионате России. «Акрон» в сезоне-2024/25 дебютировал в Российской премьер-лиге и сразу занял девятое место, набрав 35 очков 30-ти турах. Команда Заурбека Тедеева сохранила на предстоящий чемпионат страны свою главную звезду — форварда-ветерана Артема Дзюбу.

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