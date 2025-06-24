Первый тренер Сафонова призвал голкипера уйти из «ПСЖ»

Первый тренер Сафонова Чистяков призвал голкипера уйти из «ПСЖ» в аренду

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, заявил, что вратарю нужно уйти в аренду, передает «Чемпионат».

«Были новости, что Доннарумма уйдет из «ПСЖ». В таком случае Матвею не было бы смысла покидать парижан. Сафонову нужно уходить в аренду, ведь у Доннаруммы заканчивается контракт следующим летом», — сказал Чистяков.

Также Чистяков отметил, что Сафонову стоит уйти из команды, если Доннарумма продлит контракт.

Сафонов перебрался во Францию прошлым летом за 20 млн евро. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов. При этом «ПСЖ» выиграл все четыре турнира, в которых принял участие: Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Соглашение Сафонова с парижанами будет действовать еще четыре сезона.

Ранее сообщалось о том, что Сафонов может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).