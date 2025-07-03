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Стала известна дата похорон футболиста «Ливерпуля»

Daily Mail: погибшего футболиста «Ливерпуля» Жоту похоронят 4 июля в Португалии
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Temilade Adelaja/Reuters

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота будет похоронен 4 июля на родине. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось о том, что Жота погиб в автокатастрофе через неделю после свадьбы.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании. Нападающему было 28 лет. Вместе с Жотой в автомобиле был его брат Андре, который выступал за португальский «Пенафиел». Он также не выжил. Оба футболиста сгорели в автомобиле.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее болельщики «Ливерпуля» почтили память погибшего футболиста команды.

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