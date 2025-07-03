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Бывший нападающий сборной рассказал, что не красит российский футбол

Тренер Кирьяков: по имиджу российского футбола нанесен сильный удар
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Павел Бедняков/РИА Новости

Экс-нападающий национальной команды России Сергей Кирьяков в комментарии для Legalbet призвал к очищению отечественного футбола из-за последних новостей про различные нарушения спортивного принципа. Российский футбольный союз дисквалифицировал на четыре года (три условно) нападающего «Крылья Советов» Владимира Писарского за ставку на матч своей команды (играя в аренде в «Сочи») через посредника, а генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов также заявил, что в случае снятия московского «Торпедо» в Российской премьер-лиге в новом сезоне выступят 15 клубов.

«Это сильный удар по имиджу всего российского футбола. Надо разобраться, ждать результатов расследования. И не такие команды, как «Торпедо», отправляли в низшие дивизионы. Это очередной скандал, который не красит наш футбол. Скандалов в прошлом сезоне уже было много. Шлейф тянется, все продолжается. Такие моменты надо искоренять из футбола, принимать жесткие решения», — считает Кирьяков.

По мнению ныне работающего тренером знаменитого нападающего, если в РПЛ будет 15, а не 16 команд, это негативно отразится на всех участниках турнира. Однако правосудие важнее любого дискомфорта, поэтому важнее всего чистота спорта.

Совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова арестовали по обвинению в подкупе арбитра в матче Первой лиги. В результате этого торпедовцев могут исключить из РПЛ. Такая же судьба может постичь «Сочи», если вина Писарского в игре на ставках своей команды будет доказана.

Ранее сообщалось, что «Зенит» убеждает футболиста перейти в «Спартак».

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