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Российская теннисистка не смогла выйти в третий круг Уимблдона

Калинская проиграла Таусон во втором круге Уимблдона
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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг Уимблдона, проиграв датчанке Кларе Таусон.

Встреча, которая продолжалась 1 час 33 минуты, завершилась со счетом 3:6, 6:7 (10:12). За это время 26-летняя Калинская сделала два эйса, допустила четыре двойных ошибки и не реализовала один брейк-пойнт. В активе 22-летней Таусон 11 подач навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-поинта из семи.

Следующим соперником Таусон станет уроженка России Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан. Во втором круге она обыграла Марию Саккари из Греции — 6:3, 6:1.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Даниил Медведев сенсационно вылетел на старте Уимблдона.

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