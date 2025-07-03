В Норвегии оценили шанс российских лыжников попасть на Олимпиаду

Журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт выразил мнение, что российские лыжники смогут принять участие в Олимпиаде-2026, но без трехкратного победителя соревнований Александра Большунова. Его слова приводит РИА Новости.

«Возможно, некоторые российские лыжники смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов, но это не будут такие звезды, как Александр Большунов. Он связан с армией, поэтому вряд ли его допустят, даже если это будет очень полезно для уровня соревнований», — считает Сальтведт.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее Вяльбе рассказала, есть ли шанс у российских лыжников поехать на Олимпиаду.