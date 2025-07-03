Экс-игрок сборной России назвал фаворита матча «ПСЖ» — «Бавария»

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов считает, что французский «ПСЖ» является фаворитом в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира. Его слова приводит Odds.ru.

«Такое ощущение, что у «ПСЖ» нет слабых мест. Матч будет сложный — «Бавария» тоже команды с характером, им есть, что предложить. Например, Кейн, который раззабивался. Много рисковать никто не будет. Однако, на мой взгляд, обе команды забьют и «ПСЖ» победит», — заявил Пименов.

Встреча «ПСЖ» и «Баварии» состоится 5 июля на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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