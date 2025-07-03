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Юрист оценил шансы Писарского в суде против РФС и букмекера

Адвокат Калинов: Писарский ничего не добьется в суде
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Футбольный клуб «Сочи»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах нападающего Владимира Писарского в суде против Российского футбольного союза (РФС) и букмекерской конторы. Футболист был отстранен от футбольной деятельности на четыре года, три из которых засчитываются условно, из-за ставки его друга на матч с участием самого нападающего.

«По имеющейся информации можно сделать определенные выводы. Во-первых, по практике и по той информации, которая есть в сети интернет, убежден, что Писарский ничего не добьется по своему заявлению о возбуждении уголовного дела по статье 272.1. Убежден, что это ничем не закончится. Убежден именно по имевшейся ранее следственной практике, по тем материалам, я уверен, это ничем вообще не закончится. Успеха Писарский не добьется. Думаю, что дело возбуждено не будет», — считает Калинов.

Друг Писарского поставил четыре миллиона рублей на стыковой матч за выход в Российскую премьер-лигу «Сочи» — «Пари НН» (1:2), в котором Писарский получил красную карточку в первом тайме при счете 1:0 в пользу сочинцев. Букмекерская контора отказалась выплачивать выигрыш и обратилась в РФС.

Ранее сообщалось, что «Зенит» убеждает футболиста перейти в «Спартак».

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