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Роман Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо»

Бывший тренер СКА Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо»
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер петербургского СКА Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров хоккейного московского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

«Перед Романом Борисовичем стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея. Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков», — говорится в сообщении.

Ротенберг был уволен из СКА 2 июня.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным. Напомним, лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее Ротенберг не сумел спасти российский клуб от расформирования.

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