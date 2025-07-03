Вместе с игроком «Ливерпуля» Жотой в автокатастрофе погиб еще один футболист

Вместе с игроком «Ливерпуля» Жотой погиб его брат Андре

Нападающий сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе вместе со своим братом Андре, сообщал Marca.

Андре выступал за португальский клуб «Пенафиел». Автомобиль, в котором находились братья, съехал с трассы, перевернулся и загорелся.

Инцидент произошел в провинции Самора на западе Испании.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Жота стал чемпионом в составе «Ливерпуля». Он провел в АПЛ 26 матчей, забив шесть мячей. В Лиге чемпионов Жота провел в прошлом сезоне четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В первом туре следующего сезона АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом». Игра состоится 15 августа.

Диогу Жота погиб через неделю после собственной свадьбы.

Ранее Александр Мостовой назвал кошмарной новость о гибели Жоты.