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ФНС России выставила новый счет экс-бойцу UFC Хабибу

SHOT: ФНС выставила счет на 1,8 миллиона рублей Хабибу Нурмагомедову
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Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила счет экс-бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову на сумму 1,8 миллиона рублей, передает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в августе 2024 года Хабиб закрыл долгов на 302 млн рублей.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января 2025 года ирландский боец Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее Хабиб Нурмагомедов объяснил свою уникальность.

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