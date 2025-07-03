Ирина Роднина призналась, что с детства не любит футбол

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о своем отношении к футболу, заявив, что не любит его, передает «Матч ТВ».

«Не слежу за футболом, с детства его не люблю. Хоккей, плавание, даже легкая атлетика, биатлон, конечно. Но с футболом у меня отношения не сложились, наверное, потому что это летний вид спорта, а я больше была с зимними», — сказала Роднина.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Роднина сравнила российские и международные турниры.