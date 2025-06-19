В Госдуме сравнили российские и международные турниры

Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила мнение, что российские турниры не смогли в полной мере заменить международные. Ее слова приводит Sport24.

«Такой задачи не было. Уровень наших турниров? Не очень за этим делом следила. Мне кажется, у нас основная задача была, чтобы поколение ребят, которое не смогло выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира, не чувствовало себя брошенными и ненужными», — заявила Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

МОК также выпустил обращение ко всем международным организациям зимних видов спорта, в котором рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр — 2026.

Ранее на Украине возмутились допуску российских спортсменов.