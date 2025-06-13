«Нет переговоров»: переход игрока сборной Бразилии в «Зенит» оказался под угрозой срыва

Во «Фламенго» заявили, что не ведут переговоров с «Зенитом» по Жерсону

Главный тренер «Фламенго» Жозе Бото высказался о ситуации с возможным уходом полузащитника Жерсона в петербургский «Зенит», отметив, что сейчас в Бразилии не ведут никак переговоров по игроку. Его слова приводит colunadofla.com.

«Жерсон — игрок «Фламенго», обладающий всеми правами и обязанностями. Между нами и другим клубом нет никаких переговоров. Любые переговоры отвергаются. Клуб, который хочет заполучить Жерсона, знает, что делать, но до сих пор этого не сделал. Мы не можем принимать решения, основываясь на догадках», — заявил специалист.

11 июня журналист Вене Касагранде сообщил, что Жерсон присоединится к петербургскому «Зениту» по окончании клубного чемпионата мира.

Также он отмечает, что «Зенит» активировал опцию выкупа, которая прописана в контракте капитана «Фламенго» — €25 млн. Сообщается, что сделка на данный момент завершена, а Жерсон подпишет соглашение с российским клубом до 2030 года.

28-летний бразилец является воспитанником клуба «Флуминенсе». За пределами родины, Жерсон выступал за итальянские «Рому» и «Фиорентину», а также за французский «Марсель».

Ранее стала известна позиция Карло Анчелотти по переходу Жерсона в «Зенит».