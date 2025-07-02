Легенда ЦСКА остался в восторге от игры с «Партизаном»

Легенда ЦСКА Пономарев остался в восторге от игры с «Партизаном»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что остался крайне доволен самоотдачей игроков в товрищеском матче против сербского «Партизана».

«Я не ожидал такой хорошей и добротной игры от ЦСКА, игроки отпахали два тайма на хорошем уровне. И техника, и тактика, и взаимопонимание от партнеров — все на высоком уровне. Все говорят на языке футбола, делают это очень грамотно. Даже придраться не к чему, чтобы сказать, что кто-то не вписался в игру. Пахота сумасшедшая!» — заявил Пономарев.

Поединок, который состоялся в рамках Братского кубка, прошел 1 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейского клуба со счетом 3:1.

12 июля команда сыграет матч за Суперкубок России с «Краснодаром». Поединок состоится на «Ак Барс Арене» в Казани.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

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